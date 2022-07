Caltanissetta, a Palazzo Moncada sarà presentato il quarto libro del nisseno Rino Carlino

Sarà presentato oggi alle 18 nella sala degli oratori di Palazzo Moncada il quarto libro del nisseno Rino Carlino "Amore Doppione". A presentare l'incontro, accompagnato da Giovanna Saporito che allieterà la serata con la sua voce e la sua chitarra, la giornalista e direttore di Seguo News Rita Cinardi. Rino Carlino con "Amore Doppione" taglia il traguardo del quarto romanzo pubblicato! Agendo necessariamente di stopposa cronologia è d'uopo ricordare il suo primo libro: "Vita da cani", nato sulla malefica scia di un fatto di reale cronaca a proposito degli odiosi comportamenti di certi umani verso i nostri amici animali! A un certo punto cambia decisamente rotta e ritorna a vele spiegate al suo antico amore pubblicando "Poeta per caso!". Semplicemente una raccolta di liriche adolescenziali! E volendo dare seguito all'istinto primordiale ritorna a sognare di poesia e presenta due anni dopo "Non prendetemi sul serio!", un libro che mescola liriche scritte nella piena maturità con una miriade di riflessioni che ballano a ritmo di serio e umoristico! Poi il parto, quello più difficile che porta alla luce una meravigliosa creatura: "Il venditore di protesi", un romanzo che anche a livello nazionale trova positivi riscontri nelle vendite! Poi, e in mezzo a una pandemia che nessuno si attendeva, nel chiuso della mente e delle case raccoglie a piene mani gli umori di ognuno di noi e li riporta in un libro che chiama: "Il virus ha fatto pochi sconti!"