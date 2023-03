Caltanissetta, a Palazzo Moncada sarà presentato il libro di Anna Giannone dal titolo "Come fosse un fiore - Storia di una donna in pandemia"

Caltanissetta, a Palazzo Moncada sarà presentato il libro di Anna Giannone dal titolo "Come fosse un fiore - Storia di una donna in pandemia"

Dialogherà con la scrittrice e artista, Grazia Visconti, docente di lettere e animatrice culturale della città

Sabato 25 marzo ore 19.00 al Palazzo Moncada di Caltanissetta sarà presentato il libro di Anna Giannone dal titolo "Come fosse un fiore - Storia di una donna in pandemia", nuova pubblicazione della casa editrice indipendente di Caltanissetta " Eskimo Edizioni". Nella bellissima sala oratori dello storico Palazzo Moncada di Caltanissetta, dialogherà con la scrittrice e artista, Grazia Visconti, docente di lettere e animatrice culturale della città. Anna Giannone con la sua creatura letteraria riporta i lettori e lettrici nel viaggio interiore che tutti hanno vissuto durante il periodo della pandemia, attraverso le illustrazioni rispolvera la memoria di giorni vissuti che abbiamo quasi già dimenticato.

Un momento per tornare a interrogarsi su cosa eravamo, chi pensavamo saremmo diventati e chi siamo in realtà. Il racconto di Anna Giannone è la voce di una donna, e giovane madre, ma anche di una cittadina che con i riferimenti a persone e luoghi richiama la città di Caltanissetta e la sua comunità nel periodo più difficile della pandemia. A seguire l'inaugurazione della collettiva di arte contemporanea "Oltre la paura". Paura della libertà, paura di ricordare, paura di dimenticare. Oltre tutto questo attraverso l'esplosione creativa degli artisti di Caltanissetta.



