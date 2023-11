Eventi 122

Caltanissetta, a Palazzo Moncada la mostra fotografica dello psichiatra Michele Cannavò

"L'altro più che mai oggi si trova in luoghi di guerra, attraversa mari e terre e scappa da luoghi di soprusi"

Redazione

"Io sono l'altro". E' questo il titolo della mostra fotografica di Michele Cannavò, psichiatra e psicoterapeuta ma anche appassionato di fotografia. L'altro é altro da noi, vicino e distante. Altro che ci rappresenta, altro in cui ci identifichiamo e per un attimo ne proviamo le sue gioie e dolori. L'altro più che mai oggi si trova in luoghi di guerra, attraversa mari e terre e scappa da luoghi di soprusi. Tutto così lontano ma anche intimamente vicino. La guerra e la violenza a volte è anche nella porta accanto. Ma di certo c'è anche tanta bellezza che non riusciamo a riconoscere. "Vi aspettiamo alla mia personale - dice Cannavò - per farvi entrare attraverso uno scatto nello sguardo dell' altro. In ciò che vede e in ciò che sente. Un modo per sensibilizzare il vostro di sguardo e respirare la diversità".

La mostra prevede l'inaugurazione con la presentazione del progetto fotografico che avverrà il 26 Novembre nella suggestiva location di Palazzo Moncada a Caltanissetta, dove interverranno per discutere con l'autore persone e professionisti con la passione per la cura, la cultura e l'arte: lo psicologo e psicoterapeuta Pietro Andrea Cavaleri , il fotografo e assessore Ettore Maria Garozzo, la professoressa e scrittrice Fiorella Falci , il professore Salvatore Farina, il fotografo Lillo Miccichè, la psicologa e psicoterapeuta Valentina Botta, moderati da Pina Adamo

Nel corso del periodo d'esposizione dei ritratti fotografici saranno inoltre svolti due workshop laboratoriali a numero chiuso durante i quali verranno proposti percorsi di attivazione neuroestetitca legati alla danza, al teatro e al cinema. Josephine Giadone Aldo Rapè Daniela Cavaleri Le modalità di iscrizione e partecipazione saranno rese note in seguito. Il progetto artistico prevede nel complesso l'esposizione di 60 scatti fotografici non in posa e due esperienze dirette di partecipazione ai workshop per sperimentare il mezzo fotografico come mezzo di espressione di sé condivisione con l'altro. Il tutto curato da Peppe Cucè Acquistando un'opera si puo' sostenere MEDU - Medici per i Diritti Umani i Un'organizzazione umanitaria impegnata nella tutela della salute delle persone più vulnerabili in Italia e all'estero, e con tanti progetti umanitari anche in Sicilia. La mostra sarà accessibile gratuitamente dal 27 novembre al 13 dicembre 2023.



