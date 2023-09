Eventi 549

Caltanissetta, a Palazzo Moncada la collettiva di pittura "Corrispondenze immateriali"

Cinque gli artisti coinvolti: Salvatore Carollo, Giampietro Di Napoli, Nini Ferrara (in arte Yurei), Domenico Labate e Maristella Rana

Nella Galleria Civica d’Arte del seicentesco Palazzo Moncada a Caltanissetta, sabato 23 Settembre 2023 alle ore 18:30, verrà inaugurata – con il Patrocinio del Comune di Caltanissetta e la collaborazione della Pro Loco di Caltanissetta APS - la collettiva di pittura “Corrispondenze Immateriali”, curata e organizzata da Graziella Bellone. Saranno presenti il Sindaco Roberto Gambino e il Presidente della Pro Loco Luca Miccichè.

C’è un misterioso fascino che lega le opere dei cinque artisti coinvolti, Salvatore Carollo, Giampietro Di Napoli, Nini Ferrara (in arte Yurei), Domenico Labate e Maristella Rana, che espongono ognuno con il proprio linguaggio, le proprie differenze, il proprio mondo interiore, dando origine a raffigurazioni autopoietiche con inaspettate corrispondenze. Dalle tecniche più disparate, come xilografia, pittura ad olio, acrilico, materico, pittoscultura, nasce un percorso trasversale di quaranta opere (otto per ciascun partecipante) intessuto dalla relazione di codici stilistici e iconografici, ora concettuali ora spirituali, che trovano equilibri e stimolanti contrappunti in suggestioni immateriali. Durante il finissage del 14 ottobre 2023 alle ore 18:30, una giuria di esperti assegnerà una menzione speciale ai due artisti ritenuti più significativamente rispondenti all’obiettivo del progetto.

L’INGRESSO ALLA MOSTRA E’ GRATUITO

Calendario della mostra

Vernissage 23 Settembre 2023 ore 18:30

Finissage 14 Ottobre 2023 ore 18:30

Dal Martedì al Sabato 09:30/13:00 - 17:00/20:00

Palazzo Moncada – Largo Barile- Caltanissetta



