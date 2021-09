Eventi 492

Caltanissetta, a Palazzo Moncada inaugurazione della mostra su Giuseppe Frattallone

La mostra è stata realizzata all’interno del progetto rotariano "Arte nel Centro Sicilia" nato nell’anno 2020 che si propone la valorizzazione del nostro patrimonio artistico

Redazione

15 Settembre 2021 08:33

Giovedì 16 settembre alle ore 18.00 si inaugura a Palazzo Moncada la mostra su Giuseppe Frattallone, scultore dell’0ttocento . La mostra è stata organizzata dal Rotary Club di Caltanissetta in collaborazione con il comune e con la condivisione di molti Club Service del centro Sicilia. Inaugureranno la mostra Il presidente del Rotary Club Francesco Daina, Il Sindaco Roberto Gambino, l’assessore alla cultura Marcella Natale e la Soprintendente ai beni culturali Daniela Vullo. Hanno sostenuto il progetto anche Marisa Sedita, presidente della Dante Alighieri, Lillo Pernaci, presidente del Lyons Club, Laura Lo Santo presidente dell’Inner Wheel, Salvatore Saporito presidente della Banca Toniolo di San Cataldo, e come sponsor le Generali Assicurazioni, la gioielleria Corona e la casa vinicola Tasca D’Almerita.

La mostra è stata realizzata all’interno del progetto rotariano “Arte nel Centro Sicilia” nato nell’anno 2020 che si propone la valorizzazione del nostro patrimonio artistico. Giuseppe Frattallone operò principalmente tra la Sicilia e la Toscana, molto apprezzato durante la sua attività nonostante la breve esistenza, ha lasciato opere di notevole interesse artistico. La mostra propone un percorso con più di trenta bellissime immagini fotografiche realizzate da Lillo Miccichè, Ettore Garozzo e Valerio Cimino che fanno vivere un’ interpretazione moderna delle opere attraverso gli occhi di artisti moderni della fotografia.

Alternate alle fotografie ci saranno quattordici sculture di Frattallone che permetteranno una narrazione completa dell’operato dell’artista. È opinione dei più che il capolavoro dell’artista è “L’ora di studio” ed in questa occasione sarà esposto il bozzetto in terracotta che riscosse grande consenso nell’ambiente fiorentino e che gli fece ottenere ben tre commissioni per la realizzazione in marmo. Attualmente le quattro copie sono a Firenze, Trapani, Palermo e Caltanissetta. Le visite dovranno essere prenotate per realizzare gruppi contenuti nel rispetto delle norme anti-covid ed è obbligatorio il green pass.



