Caltanissetta, a fuoco una friggitrice alla bottega dei kebab: intervengono i vigili del fuoco

Subito dunque sono stati allertati i vigili del fuoco che sono arrivati con due mezzi sul posto

Incendio oggi pomeriggio in via Palermo in una bottega di Kebab dove una friggitrice ha preso fuoco probabilmente a causa del surriscaldamento che ne ha determinato un corto circuito. In pochi minuti il locale di proprietà di uno straniero è stato invaso dal fumo. Subito dunque sono stati allertati i vigili del fuoco che sono arrivati con due mezzi sul posto. Le fiamme sono state prontamente spente e i locali liberati del fumo. Danni soltanto alle pareti che sono rimaste annerite dal fumo.



