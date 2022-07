Cronaca 3077

Caltanissetta, a fuoco tre auto e un camper: l'incendio era partito dalle sterpaglie

E' successo ieri mattina in via Santo Spirito. Le alte temperature hanno fatto sì che le fiamme si propagassero in poco tempo

Rita Cinardi

Un vasto incendio di sterpaglie a Caltanissetta ha coinvolto tre autovetture e un camper parcheggiati all'interno di un'area in disuso. E' successo ieri mattina in via Santo Spirito. Il rogo è partito dalle sterpaglie ma in poco tempo, complici le alte temperature di questi giorni, si è propagato fino a raggiungere il parcheggio. Qui hanno preso fuoco i mezzi, un camper, una Fiat Bravo, un Fiat Fiorino e una Opel Astra, che sono andati distrutti. Subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco e i poliziotti della sezione volanti. Dopo aver spento l'incendio i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo dal quale sarebbe emersa la natura accidentale del rogo.



