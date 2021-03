Cronaca 1525

Caltanissetta, a fuoco auto di un commerciante: indaga la polizia

In seguito a sopralluogo dei vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio, non si esclude natura dolosa

Rita Cinardi

20 Marzo 2021 19:32

Incendio d'auto questa mattina in via Madonna del Lume a Caltanissetta. A fuoco una Mercedes classe A di proprietà di un commerciante 45enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Il mezzo è rimasto danneggiato nella parte anteriore. Sono in corso indagini della polizia per risalire alla natura dell'incendio e, in seguito al sopralluogo dei vigili del fuoco, non si esclude la natura dolosa.





Incendio d'auto questa mattina in via Madonna del Lume a Caltanissetta. A fuoco una Mercedes classe A di proprietà di un commerciante 45enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Il mezzo è rimasto danneggiato nella parte anteriore. Sono in corso indagini della polizia per risalire alla natura dell'incendio e, in seguito al sopralluogo dei vigili del fuoco, non si esclude la natura dolosa.

Ti potrebbero interessare