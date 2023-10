Attualita 399

Caltanissetta, a 46 anni dal diploma tornano nella loro vecchia classe e incontrano gli studenti di oggi

Durante il pranzo hanno dedicato il loro primo brindisi a 3 dei loro compagni venuti a mancare prematuramente

Redazione

19 Ottobre 2023 11:41 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-a-46-anni-dal-diploma-tornano-nella-loro-vecchia-classe-e-incontrano-gli-studenti-di-oggi Copia Link Condividi Notizia

Sono passati 46 anni, da quando gli studenti della 5a E dell'istituto tecnico commerciale "Mario Rapisardi" hanno lasciato i banchi della scuola in quel lontano 1977. Ognuno per la propria strada, ognuno con un proprio percorso di vita. Oggi si sono ritrovati. Come ai tempi della scuola, si sono incontrati davanti l'Istituto, dove, dopo aver lasciato spazio all'emozione di ritrovarsi, hanno visitato accompagnati dalla prof.essa Rosaria Di Vincenzo, loro compagna di classe, l'Istituto. Hanno percorso così, corridoi e aule dei loro ricordi, seppure cambiati nell'aspetto, intrattenendosi con gli alunni in corso.

I diversamente giovani ex studenti, hanno concluso l'incontro pranzando insieme in un noto ristorante nisseno, dove hanno dedicato il loro primo brindisi a 3 dei loro compagni venuti a mancare prematuramente. Salvatore Notarstefano, Andrea Calì e Antonio Lupo. Il pranzo, poi, è stato un continuo amarcod ricco di emozione e risate.

All'appello erano presenti: Buetto Clara, Calascibetta Gaspare, Di Vincenzo Rosaria, Giardina Giuseppe, La Vaille Calogera, Martorana Michela,Meo Ausilia, Milazzo Lucia, Palermo Salvatore, Prost Aldo, Riccobene Paolo, Tocco Lia, Vendra Maria Teresa e Angela Smaldino. Mancavano coloro che vivono e ancora lavorano fuori sede e chi, impedito da impegni familiari. Per alcuni, però, non è mancata l'emozione di rivedersi attraverso una video chiamata, per tutti la promessa di rivedersi al più presto!



Sono passati 46 anni, da quando gli studenti della 5a E dell'istituto tecnico commerciale "Mario Rapisardi" hanno lasciato i banchi della scuola in quel lontano 1977. Ognuno per la propria strada, ognuno con un proprio percorso di vita. Oggi si sono ritrovati. Come ai tempi della scuola, si sono incontrati davanti l'Istituto, dove, dopo aver lasciato spazio all'emozione di ritrovarsi, hanno visitato accompagnati dalla prof.essa Rosaria Di Vincenzo, loro compagna di classe, l'Istituto. Hanno percorso così, corridoi e aule dei loro ricordi, seppure cambiati nell'aspetto, intrattenendosi con gli alunni in corso. I diversamente giovani ex studenti, hanno concluso l'incontro pranzando insieme in un noto ristorante nisseno, dove hanno dedicato il loro primo brindisi a 3 dei loro compagni venuti a mancare prematuramente. Salvatore Notarstefano, Andrea Calì e Antonio Lupo. Il pranzo, poi, è stato un continuo amarcod ricco di emozione e risate.

All'appello erano presenti: Buetto Clara, Calascibetta Gaspare, Di Vincenzo Rosaria, Giardina Giuseppe, La Vaille Calogera, Martorana Michela,Meo Ausilia, Milazzo Lucia, Palermo Salvatore, Prost Aldo, Riccobene Paolo, Tocco Lia, Vendra Maria Teresa e Angela Smaldino. Mancavano coloro che vivono e ancora lavorano fuori sede e chi, impedito da impegni familiari. Per alcuni, però, non è mancata l'emozione di rivedersi attraverso una video chiamata, per tutti la promessa di rivedersi al più presto!

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare