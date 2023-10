Attualita 2811

Caltanissetta, 99 anni lui e 93 lei: Giuseppe e Cettina hanno festeggiato i 68 anni insieme

E’ stato un momento emozionante per i presenti, in modo particolare per le 8 coppie di fidanzati che si accingono a sposarsi

Redazione

Domenica scorsa, nella Parrocchia Regina Pacis di Caltanissetta i coniugi Giuseppe Fraziano, 99 anni, e Cettina Labbate 93 anni, durante la messa celebrata dal parroco padre Enzo Genova, hanno festeggiato il loro 68° anno di matrimonio ,alla presenza di una folta assemblea ecclesiale .

E’ stato un momento emozionante per i presenti, in modo particolare per le 8 coppie di fidanzati che si accingono a intraprendere una vita in comune, perché testimonianza della forza di un rapporto coniugale che, se basato su principi solidi di amore e di rispetto reciproco, ha e potrà avere la capacità di affrontare e resistere alle intemperie e alle diverse stagioni della vita .

