Caltanissetta, 55enne deceduto in un panificio: la morte sarebbe avvenuta per soffocamento

La tragica morte è avvenuta ieri davanti agli occhi degli avventori e dei proprietari del panificio

Rita Cinardi

03 Marzo 2021 08:55

La morte del 55enne D.P., deceduto ieri all'interno del panificio "Amico" di via Redentore, sarebbe avvenuta per soffocamento da cibo. E' quanto stabilito dal medico legale in seguito all'ispezione cadaverica sul corpo dell'uomo che ieri è morto a ora di pranzo dentro uno dei locali adibiti a ristorante. Il decesso sarebbe avvenuto per asfissia meccanica favorita dall'uso di farmaci che avrebbero ridotto la capacità di deglutizione e il riflesso della tosse. La tragica morte è avvenuta ieri davanti agli occhi degli avventori e dei proprietari del panificio che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo, nonostante le manovre dei sanitari, non è stato possibile rianimare il 55enne nisseno deceduto sul posto. In un primo tempo si era ritenuto che a causare il decesso fosse stato un infarto.



