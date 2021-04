Caltanissetta, 46enne positiva in isolamento domiciliare muore per arresto cardiaco

Sul posto i sanitari hanno praticato le manovre rianimatorie. Quando è arrivata al Sant'Elia era già priva di vita

Rita Cinardi

17 Aprile 2021 15:07

Una 46enne nissena, S.R. le iniziali, è morta questa notte per arresto cardiaco. La donna, che si trovava in isolamento domiciliare dall'8 aprile, poiché positiva al Covid-19 poco, ed era in casa con i suoi familiari, poco prima delle 2 ha accusato un malore. Sul posto è stata inviata dalla centrale del 118 un'ambulanza medicalizzata. I sanitari hanno subito praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonare disponendo, al contempo, il trasferitmento al pronto soccorso Sant'Elia dove è giunta già priva di vita. Purtroppo, nonostante i tentativi del personale sanitario, per lei non c'è stato nulla da fare. La donna, nei giorni scorsi, avrebbe riferito ai sanitari quali sintomi di covid-19 perdita di gusto e olfatto e febbre lieve. Lascia i suoi due bimbi.



