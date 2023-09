Attualita 732

Caltanissetta, 40 anni dopo il diploma si ritrovano gli ex alunni della 5D dell'Itc "Mario Rapisardi"

Una serata piacevole all’insegna di ricordi scolastici e condivisione della vita attuale

Redazione

25 Settembre 2023 16:50 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-40-anni-dopo-il-diploma-si-ritrovano-gli-ex-alunni-della-5d-dellitc-mario-rapisardi Copia Link Condividi Notizia

Sono trascorsi quarant’anni da quando i ragazzi della 5° D dell’I.T.C. “Mario Rapisardi” hanno conseguito il diploma ed ora si sono ritrovati per un viaggio nel loro passato scolastico. La classe era costituita da Pinella Anzalone, Adriana Beninati, Gaetano Blanda, Calogero Cagnina, Salvatore Calafato, Carmela Caruana, Giulia Colombo, Carmela Di Martino, Giuseppe Ginevra, Mariolina Indorato, Fernando La Porta, Mary Lo Maglio, Francesca Mendola, Paola Messina, Elvira Morelli, Angela Penepinto, Adriana Pellone, Mariangela Rame, Michela Ristagno, Tiziana Sangiorni, Marisa Sberna e Valeria Vitaliti.

Anche se non tutti presenti fisicamente per svariati motivi, hanno trascorso una serata piacevole all’insegna di ricordi scolastici e condivisione della vita attuale di ciascuno dei partecipanti, due delle quali non hanno smesso di andare a scuola poiché ad oggi è la loro sede lavorativa.



Sono trascorsi quarant'anni da quando i ragazzi della 5° D dell'I.T.C. "Mario Rapisardi" hanno conseguito il diploma ed ora si sono ritrovati per un viaggio nel loro passato scolastico. La classe era costituita da Pinella Anzalone, Adriana Beninati, Gaetano Blanda, Calogero Cagnina, Salvatore Calafato, Carmela Caruana, Giulia Colombo, Carmela Di Martino, Giuseppe Ginevra, Mariolina Indorato, Fernando La Porta, Mary Lo Maglio, Francesca Mendola, Paola Messina, Elvira Morelli, Angela Penepinto, Adriana Pellone, Mariangela Rame, Michela Ristagno, Tiziana Sangiorni, Marisa Sberna e Valeria Vitaliti. Anche se non tutti presenti fisicamente per svariati motivi, hanno trascorso una serata piacevole all'insegna di ricordi scolastici e condivisione della vita attuale di ciascuno dei partecipanti, due delle quali non hanno smesso di andare a scuola poiché ad oggi è la loro sede lavorativa.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare