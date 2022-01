Caltanissetta, 26enne ricoverata per covid trasferita in Rianimazione: riapre la terapia intensiva al Sant'Elia

Ieri è stata intubata e trasportata al quarto piano del Sant'Elia

Trasferita in Rianimazione la ventiseienne nissena ricoverata da 10 giorni al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia. La ragazza era arrivata con una brutta polmonite da covid che è peggiorata nei giorni vista anche la coesistenza di alcune patologie. Ieri è stata intubata e trasportata al quarto piano del Sant'Elia dove, in serata, è stata riaperta la Terapia Intensiva Covid. Una situazione dunque che continua ad aggravarsi di ora in ora.



