Cronaca 9644

Caltanissetta, 23enne arriva in gravissime condizioni al pronto soccorso: trasferita a Palermo

A quanto pare aveva febbre da qualche giorno e macchie cutanee

Rita Cinardi

21 Agosto 2021 08:43

Una ragazza sancataldese di 23 anni è stata trasferita in gravissime condizioni dall'ospedale di Caltanissetta al Policlinico di Palermo in elisoccorso. La giovane è arrivata nel primo pomeriggio di ieri in pronto soccorso al Sant'Elia in condizioni critiche. A quanto pare aveva febbre da due giorni e soffusione emorragiche cutanee. La ragazza è stata intubata e trasferita al Policlinico di Palermo. Pare che la ragazza avesse una Cid (coagulazione intravascolare disseminata) probabilmente dovuta a una pregressa infezione con grave compromossione multiorganico. Ma i medici dovranno comunque approfondire il quadro clinico della giovane che tutt'ora è in gravissime condizioni. La ragazza era stata vaccinata con seconda dose a maggio, quindi sarebbe stata totalmente esclusa la connessione con il vaccino. Purtroppo la giovane non ce l'ha fatta. E' deceduta ieri sera al Policlinico.



