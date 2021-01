Cronaca 2504

Caltanissetta, 17enne perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo

Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Sul posto 118 e Polizia Municipale

Redazione

15 Gennaio 2021 20:11

Incidente autonomo oggi pomeriggio intorno alle 18 all'altezza della rotatoria all'incrocio tra via Costa e via Turati. Un giovane di 17 anni era a bordo del suo scooter quando, a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del veicolo a due ruote finendo contro un palo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e un'ambulanza del 118. Momenti di paura per il ragazzo che inizialmente è rimasto a terra impossibilitato a muoversi. Tuttavia poi è apparso cosciente e ha iniziato a parlare con i soccorritori. Il diciassettenne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove sarà sottoposto a esami diagnostici. Le sue condizioni comunque non sarebbero gravi. Non è infrequente in questo tratto di via Costa il verificarsi di incidenti di questo tipo. (Foto Seguo News)

