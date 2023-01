Cronaca 1045

Caltanissetta, 17 persone denunciate dalla polizia in tutta la provincia: dalle risse alla rapina. Sequestrata cocaina

Diversi gli interventi degli agenti della Polizia di Stato su tutto il territorio provinciale. Eseguite anche 6 persquisizioni

Redazione

13 Gennaio 2023 18:22 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-17-persone-denunciate-dalla-polizia-in-tutta-la-provincia-dalle-risse-alla-rapina-sequestrata-cocaina Copia Link Condividi Notizia

Nel corso dell’attività di controllo del territorio svolta in provincia di Caltanissetta la Polizia di Stato, in diversi interventi, ha denunciato 17 persone all’Autorità Giudiziaria, eseguito 6 perquisizioni e sequestrato cocaina. Un 24enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di atti persecutori, un 40enne è stato indagato per truffa, un 30enne per minacce, un 23enne poiché nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di armi, un 43enne per lesioni personali, un 50enne per rapina, un 55enne per danneggiamento seguito da incendio, un 44enne per lesioni personali e danneggiamento, un 20enne è stato segnalato poiché trovato con tre involucri di cocaina e altre 8 persone sono state denunciate per rissa. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria sono state eseguite 6 perquisizioni.



Nel corso dell'attività di controllo del territorio svolta in provincia di Caltanissetta la Polizia di Stato, in diversi interventi, ha denunciato 17 persone all'Autorità Giudiziaria, eseguito 6 perquisizioni e sequestrato cocaina. Un 24enne è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di atti persecutori, un 40enne è stato indagato per truffa, un 30enne per minacce, un 23enne poiché nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di armi, un 43enne per lesioni personali, un 50enne per rapina, un 55enne per danneggiamento seguito da incendio, un 44enne per lesioni personali e danneggiamento, un 20enne è stato segnalato poiché trovato con tre involucri di cocaina e altre 8 persone sono state denunciate per rissa. Nel corso dell'attività di polizia giudiziaria sono state eseguite 6 perquisizioni.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare