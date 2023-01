Cronaca 885

Caltanissetta, 12 denunciati dalla polizia: anche un giovane per adescamento di minori

Due le denunce per atti persecutori e altre due per maltrattamenti in familia

Redazione

31 Gennaio 2023 09:51 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-12-denunciati-dalla-polizia-anche-un-giovane-per-adescamento-di-minori Copia Link Condividi Notizia

La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, nel territorio della Provincia, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria 12 persone, eseguito 8 perquisizioni e sequestrato hashish.

Una 44enne è stata denunciata per furto, un 33enne per adescamento di minori. Due persone, un 44enne e un 22enne, sono state denunciate per atti persecutori; altre due, un 65enne e un 44enne, per maltrattamenti in famiglia. Un pregiudicati 28enne, sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, è stato denunciato per violazione delle prescrizioni. Altre quattro persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria: un 47enne per danneggiamento, un 37enne per sostituzione di persona, un 61enne per minaccia e un 39enne per violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato. Un 30enne, infine, è stato trovato in possesso di hashish e segnalato per uso personale di stupefacenti. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria sono state eseguite 8 perquisizioni personali.



La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, nel territorio della Provincia, ha denunciato all'Autorità Giudiziaria 12 persone, eseguito 8 perquisizioni e sequestrato hashish.

Una 44enne è stata denunciata per furto, un 33enne per adescamento di minori. Due persone, un 44enne e un 22enne, sono state denunciate per atti persecutori; altre due, un 65enne e un 44enne, per maltrattamenti in famiglia. Un pregiudicati 28enne, sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, è stato denunciato per violazione delle prescrizioni. Altre quattro persone sono state denunciate all'Autorità giudiziaria: un 47enne per danneggiamento, un 37enne per sostituzione di persona, un 61enne per minaccia e un 39enne per violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato. Un 30enne, infine, è stato trovato in possesso di hashish e segnalato per uso personale di stupefacenti. Nel corso dell'attività di polizia giudiziaria sono state eseguite 8 perquisizioni personali.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare