Cronaca 8259

Caltanissetta, 118 a lutto: muore a 45 anni l'operatore Giuseppe Palascino

A ricordarlo anche il presidente della Croce Rossa nissena Nicolò Piave che ha ringraziato anche un altro giovane morto in nottata Mirko Mattina

Rita Cinardi

27 Dicembre 2021

E' morto all'età di 45 anni Giuseppe Palascino, operatore in servizio alla squadra operativa del 118 di Caltanissetta. Palascino, sancataldese, padre di una bimba, era ricoverato al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia a causa di una malattia che lo aveva colpito tempo fa. Nella notte è deceduto. "La centrale operativa 118 bacino Caltanissetta, Agrigento, Enna - è il messaggio di cordoglio del 118 su facebook - si unisce al dolore per la prematura scomparsa del collega Giuseppe Palascino". A ricordarlo anche il presidente della Croce Rossa nissena Nicolò Piave che ha ringraziato anche un altro giovane morto in nottata Mirko Mattina, di appena 26 anni (https://www.seguonews.it/caltanissetta-morto-a-26-anni-mirko-mattina-a-giugno-aveva-realizzato-il-sogno-di-aprire-una-pizzeria). "Oggi è una giornata molto triste - scrive Nicolò Piave - salutare Mirko e Giuseppe, due ragazzi con un cuore d'oro che mi hanno aiutato tanto nell'attività di Croce Rossa con solidarietà e tanta collaborazione in qualunque evenienza mi rattrista molto. Riposate in pace e date il vostro aiuto da lassù.. come avete fatto qui in terra".



