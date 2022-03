Cronaca 9216

Caltanissetta, 118 a lutto: è morto a 58 anni l'autista soccorritore Salvatore Livrizzi

Per ben 22 anni, insieme ai colleghi del suo equipaggio, ha salvato moltissime vite

Rita Cinardi

08 Marzo 2022 17:59 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-118-a-lutto-morto-a-58-anni-lautista-soccorritore-salvatore-livrizzi Copia Link Condividi Notizia

E' morto all'età di 58 anni, dopo aver combattuto per diversi mesi contro un male incurabile, l'autista soccorritore sancataldese Salvatore Livrizzi. In servizio al 118 di Caltanissetta da 22 anni, Livrizzi era una persona molto apprezzata e stimata dai suoi colleghi e anche dai tanti che lo conoscevano. Il suo lavoro, alla guida della Charlie 3 - l'ambulanza della postazione del Sant'Elia - era considerato prezioso. Per ben 22 anni, insieme ai colleghi dell'equipaggio, ha salvato moltissime vite. Purtroppo è l'ennesima grave perdita per il 118 nisseno. Livrizzi lascia la moglie, i figli, le nuore e un nipotino. I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa Gesù di Nazareth.



E' morto all'età di 58 anni, dopo aver combattuto per diversi mesi contro un male incurabile, l'autista soccorritore sancataldese Salvatore Livrizzi. In servizio al 118 di Caltanissetta da 22 anni, Livrizzi era una persona molto apprezzata e stimata dai suoi colleghi e anche dai tanti che lo conoscevano. Il suo lavoro, alla guida della Charlie 3 - l'ambulanza della postazione del Sant'Elia - era considerato prezioso. Per ben 22 anni, insieme ai colleghi dell'equipaggio, ha salvato moltissime vite. Purtroppo è l'ennesima grave perdita per il 118 nisseno. Livrizzi lascia la moglie, i figli, le nuore e un nipotino. I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa Gesù di Nazareth.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare