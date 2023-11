Eventi 83

Caltanissetta, al Giardino della Legalità a San Luca evento di ornicoltura

L'appuntamento organizzato FederEventi Caltanissetta, dal comitato di quartiere di San Luca, BS event, sotto l'egidia della Federazione Ornicoltori Italiani

FederEventi Caltanissetta, il Comitato di quartiere di San Luca, BS event, sotto l'egidia della Federazione Ornicoltori Italiani – FOI e del Raggruppamento Ornitologico Siciliano in collaborazione attiva con l'Associazione Pescarese Ornicoltori, organizza un evento per i più piccoli e le loro famiglie dedicato all'ornicoltura. L'evento si terrà domenica 12 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso il Giardino della Legalità e dei Murales nel quartiere San Luca, a Caltanissetta.

Il programma prevede: ore 16:00: Saluto di Nello Ambra, Presidente del Comitato di quartiere di San Luca; ore 16:15: Laboratorio ornitologico a cura di BS event, con materiale di riuso per realizzare lavoretti a tema uccelli; ore 16:45: Benedizione della nuova opera d'arte "Natura" dell'artista Sabrina Messineo, a cura di Padre Alfonso Cammarata, parroco della Chiesa San Luca di Caltanissetta; ore 17:20: Divulgazione ornitologica a cura di Michael Gabriel Miccichè in rappresentanza di FederEventi e Ignazio Sciacca, presidente del Raggruppamento Ornitologico Siciliano.

L'evento è gratuito e aperto a tutti.

ORNIday è un'occasione per avvicinare i bambini al mondo degli uccelli e per sensibilizzarli alla loro importanza. Durante il laboratorio ornitologico, i bambini potranno imparare a conoscere le diverse specie di uccelli che vivono in Italia, i loro habitat e le loro abitudini. Potranno anche realizzare lavoretti creativi a tema uccelli, utilizzando materiale di riuso.



La benedizione della nuova opera d'arte "Natura" dell'artista Sabrina Messineo sarà un momento di riflessione sull'importanza della natura e della biodiversità.



La divulgazione ornitologica, a cura di esperti della Federazione Ornicoltori Italiani, fornirà informazioni utili per conoscere e proteggere gli uccelli.



