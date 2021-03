Cronaca 2664

Caltanissetta. Vaccini pazienti estremamente vulnerabili, Paolo Mattina: "Ecco cosa fare per prenotarsi"

In tanti hanno avuto difficoltà a registrarsi sul portale. A fare chiarezza è il responsabile del poliambulatorio di via Malta

Rita Cinardi

17 Marzo 2021 19:52

Dopo il via in Sicilia alle prenotazioni per i vaccini anticovid ai pazienti estremamente vulnerabili moltissimi nisseni hanno provato a prenotarsi sul portale prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. A molti però è comparso questo messaggio: "I codici inseriti non sono corretti o non corrispondono a persona appartenente a categoria avente priorità nella fase corrente del piano vaccinale. Accertati di non aver commesso errori di inserimento". A spiegare ai lettori di Seguo News cosa fare è il direttore del poliambulatorio di via Malta Paolino Mattina. "I pazienti - spiega - che hanno una delle patologie specificate nell'elenco con i codici esenzione (ndr in allegato in fondo all'articolo) devono recarsi dal proprio medico di famiglia che farà un certificato dove indicherà il tipo di patologia che hanno. Dopodiché con questo certificato devono recarsi al poliambulatorio di via Malta dove i dottori Rosa Di Caro o Pio Maira rilasceranno l'esenzione. Quest'ultima viene caricata immediatamente sul portale. Quindi il paziente una volta tornato a casa potrà effettuare la registrazione perché sarà già stato caricato"



