Caltanissetta, concerto Gospel nella chiesa Sant'Agata: durante la serata saranno raccolti beni per i più bisognosi

Appuntamento sabato 17 dicembre alle 20 con l’11° Concerto di Natale organizzato dall’Associazione Gesù Nazareno

Redazione

Serata Gospel sabato 17 dicembre nella Chiesa di Sant’Agata con l’11° concerto di Natale organizzato dall’Associazione Gesù Nazareno, quest’anno, con il Joy's Chorus e la direzione artistica del maestro Raimondo Capizzi. Sarà una serata di musica e canto e, come nello stile del Joy's Chorus, sarà anche un momento di beneficenza; durante la serata, infatti, si raccoglieranno generi alimentari di prima necessità che saranno donati all’Associazione Sant’Agata che opera nell’ambito dell’omonima parrocchia a favore dei più bisognosi.Il Joy's Chorus non è nuovo a queste iniziative tenuto conto che vengono spesso organizzati spettacoli e momenti di musica presso le case di riposo, gli ospedali e le Chiese. Attualmente è composto da 18 elementi che armonizzano la propria voce nel segno della fede e dell'Unione.

Dal 2013 è diretto da Raimondo Capizzi. Laureato in flauto traverso a 23 anni presso il Conservatorio di Padova, Capizzi ha frequentato l'accademia Internazionale di Imola seguendo il Corso di Direzione d'orchestra. Nel 2019 è stato ammesso alla London Conducting Academy di Londra come unico italiano sugli otto posti disponibili, conseguendo il Diploma accademico. Ha lavorato come ispettore d'orchestra per due tournée in Cina. E’ membro direttore della International Lyrics Academy in Italy presso il teatro Comunale di Vicenza. Più volte, direttore ospite di Palermo Classica. Dal 2016 al 2021 è stato assistente del direttore del conservatorio di Padova e responsabile dell'ufficio produzione musicale.

A 16 anni ha fondato la Giovane Orchestra Sicula che attualmente dirige in forma stabile oltre il Coro Gospel Joy's Chorus e la corale polifonica Renzo Chinnici. Tra Associazione Gesù Nazareno e Raimondo Capizzi c’è un rapporto che si rinnova e si consolida. Già nel marzo del 2016, in occasione dell’8° Concerto in onore di Gesù Nazareno, Capizzi diresse la corale polifonica Renzo Chinnici. Appuntamento, quindi, sabato 17 dicembre 2022, alle ore 20.00 nella Chiesa di Sant’Agata con l’11° Concerto di Natale organizzato dall’Associazione Gesù Nazareno con il Joy's Chorus e il maestro Raimondo Capizzi, per una serata di musica e canto, in attesa del Natale, ma soprattutto per cogliere il verso senso del Natale e pensare agli Altri, dimostrando la nostra beneficenza.



