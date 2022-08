Cronaca 497

Operaio muore folgorato: stava eseguendo a Caltagirone una riparazione su un palo della luce

La vittima è un sessantenne che lavorava per la Sirti

Redazione

Un operaio sessantenne della Sirti, Nicola Caruso di Militello, Val di Catania, è morto folgorato ieri sera a Caltagirone mentre eseguiva un intervento di riparazione su un palo della corrente di una linea di media tensione.Lo rendono noto Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil siciliane in un comunicato nel quale esprimono il loro cordoglio. «In attesa che la magistratura accerti le dinamiche di questo ennesimo incidente sul lavoro - scrivono le organizzazioni sindacali - ci stringiamo ai familiari per la grave perdita del congiunto. Non ci sono parole che possano esprimere il dolore e la costernazione per morti assurde che possono e devono essere evitate».(Gds.it)



