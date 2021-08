Cronaca 330

Caldo torrido a Siracusa: raggiunti i 48,8 gradi, è il nuovo record europeo

Ora l’anticiclone africano Lucifero si appresta a colpire anche il Centro-Nord

Redazione

11 Agosto 2021 16:21

Caldo record in Sicilia con la temperatura più alta a Siracusa: a metà giornata sono stati raggiunti i 48,8 gradi, il dato più alto d'Europa. Nel 1999, a Catenanuova, nel centro della provincia di Enna era stata raggiunta la temperatura di 48,5 gradi. Si era inizialmente parlato di 48,7 gradi a Siracusa, ma il Sias, Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano, ha confermato da poco il picco di 48,8. Le temperature hanno raggiunto punte superiori ai 47 °C in Sicilia, già ieri, a Lentini, in provincia di Siracusa e ora l’anticiclone africano Lucifero si appresta a colpire anche il Centro-Nord. L'ondata di caldo in Sicilia sembra quindi allentare la sua morsa per spostarsi in altre zone d'Italia. Le temperature continueranno a rimanere alte, ma non si toccheranno i picchi di questi giorni.

Le temperature altissime di questi giorni stanno contribuendo allo svilupparsi di una serie di incendi che stanno devastando la Sicilia. La domani l’anticiclone Lucifero sposterà il suo carico bollente anche al Centro-Nord. Almeno fino al weekend di ferragosto le temperature massime su Toscana, Lazio ed Emilia potrebbero toccare i 39-40 °C nelle zone interne (come a Firenze e Bologna), 38 C a Roma, fino a 37 C in Veneto e Lombardia, 35 in Piemonte e 32 in Liguria.



