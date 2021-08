Cronaca 994

Caldo record e rischio incendi: bollino rosso anche per Caltanissetta

Quella che si apre è la settimana più rovente dell'estate con temperature che, al Sud, potranno arrivare a toccare i 48 gradi.

Redazione

10 Agosto 2021 08:23

Emergenza caldo e incendi, oggi, in buona parte della Sicilia. La Protezione Civile ha emesso ieri un avviso per rischio incendi e ondate di calore, che prevede, temperature percepite fino a 39°C (livello 2, arancione) che sale al livello massimo domani, con la previsione di temperature massime percepite di 41° C (livello 3, rosso). Per quanto riguarda il rischio di incendi resta la previsione di pericolosità massima ("alta") ed il livello di "attenzione" (colore rosso) nelle provincie di Palermo, Caltanissetta, Enna, Catania, Siracusa, Ragusa.

Quella che si apre è la settimana più rovente dell'estate con temperature che, al Sud, potranno arrivare a toccare i 48 gradi. Il bollino rosso viene utilizzato nel bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute per contrassegnare i centri urbani dove si registra il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi solo per le fasce più deboli come invece indica il bollino arancione.



