Caldo, in Sicilia punte di 35 gradi ma da domenica aria fresca e temperature in calo

Da domenica mattina i venti ruotano da nord e giungerà aria più fresca che arriverà nell'isola con un abbassamento delle temperature

Redazione

Il caldo insopportabile con afa e alto tasso di umidità registrati nelle ultime settimane in Sicilia lascerà presto spazio ad una aria più fresca in arrivo dal nord Europa. Secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com "la prima parte della settimana sarà caratterizzata dall’anticiclone africano, con punte di oltre 34-35°. Nella seconda parte rovesci e temporali, fino all’epilogo con aria fredda nel weekend". Sembra profilarsi, quindi, una boccata d'aria fresca per lo scorcio finale dell'estate. "Fino a martedì compreso stabilità atmosferica da Nord a Sud con temperature in costante aumento - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara -, su valori ben superiori alla media del periodo. In particolare al Sud, Sicilia e Sardegna entro mercoledì si potranno registrare punte di 35-37° se non picchi localmente superiori".

"Nel prossimo fine settimana un vasto fronte freddo in discesa dal Nord Europa potrebbe infine portare l’autunno anche sull’Italia - aggiunge l'esperto -, con rovesci e temporali da Nord a Sud ma soprattutto un sensibile calo delle temperature". Per quanto riguarda nello specifico il meteo che si snoderà lungo la settimana appena iniziata in Sicilia "sarà contraddistinto - spiegano da 3bmeteo.com - dall'alta pressisne nord africana. Nell'Isola il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. La condizione di bel tempo (e caldo) si farà sentire soprattutto nell'entroterra della Sicilia, nel Catanese, nel Siracusano e nelle aree interne".

"Il caldo proseguirà fino a giovedì, con il picco (35 gradi) nella giornata di sabato. Da domenica mattina i venti ruotano da nord e giungerà aria più fresca che arriverà nell'isola con un abbassamento delle temperature più avvertibile ad inizio della prossima setitmana". "I venti nello scorrere di questi giorni saranno deboli o moderati fino a sabato, in prevalenza dai quadranti meridionali. Mari quasi calmi o poco mossi, mosso il canale di Sicilia. Da domenica venti sostenuti da nord e mari che tenderanno a divenire in prevalenza mossi", conclude l'esperto di 3bmeteo.com.



