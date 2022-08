Cronaca 369

Caldo e incendi, in provincia di Caltanissetta una quindicina di interventi dei vigili del fuoco

A partire da domani le temperature dovrebbero registrare un lieve calo. Mentre secondo il meteo da lunedì tornerà la pioggia

Rita Cinardi

In provincia di Caltanissetta sono una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco - cinque ancora in corso di espletamento - per lo spegnimento di incendi. La maggior parte si sono registrati nella parte sud della proincia, a Gela e Butera, ma nessuno è risultato particolarmente vasto o critico. Perlopiù si tratta di roghi di sterpaglie abbastanza circoscritti e gestibili con squadre da terra. Oggi nel capoluogo era prevista una massima di 38 gradi ma, per fortuna, la colonnina di mercurio si è fermata a una massima di 36. Da domani è previsto un lieve calo delle temperature con massima fino a 33 gradi. Secondo il meteo da lunedì tornerà la pioggia.



