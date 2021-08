Cronaca 2174

Caldo e incendi: fiamme in un maneggio di San Cataldo e a Serradifalco in zona Calvario

Da questa mattina in provincia di Caltanissetta è un continuo viavai dei vigili del fuoco: una ventina gli interventi

Rita Cinardi

08 Agosto 2021 18:03

Sono stati una ventina, dalle 8 di questa mattina, gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta per spegnere gli incendi che stanno interessando tutto il territorio, ma non il capoluogo. Situazione più critica a Serradifalco dove tutt'ora un incendio nella zona Calvario, quasi a ridosso delle abitazioni, tiene impegnati gli uomini del corpo forestale e i vigili del fuoco. Il fumo è arrivato nella zona abitata ma per fortuna senza conseguenze per i residenti. A San Cataldo invece le fiamme hanno interessato un maneggio in contrada Gabbara. L'incendio, partito dalle sterpaglie, ha interessato anche un solaio di copertura di uno dei casolari. Gli animali sono stati messi prontamente in salvo. Fatta eccezione per il capoluogo da questa mattina è un continuo viavai di vigili del fuoco e mezzi del corpo forestale.



