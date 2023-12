Cronaca 170

Caldo anomalo fino a Capodanno: poi arrivano i venti di libeccio

Le temperature saranno 8 gradi in più in tutta l'isola rispetto alla media

Redazione

Dureranno fino a Capodanno gli effetti dell’anticiclone africano che sta proteggendo l’Italia dalle perturbazioni atlantiche. Il tempo, infatti, si manterrà stabile, ma dal primo giorno del 2024 torneranno piogge e neve. Il sole, dunque, la farà da padrone al Sud e sulle isole maggiori. In questo contesto di stabilità le temperature non subiranno variazioni mantenendosi con valori sopra la media del periodo, fino a 8 gradi in più in Sicilia. Questa situazione di blocco potrebbe finire proprio con l’inizio del 2024. Infatti, da Capodanno una perturbazione atlantica, anticipata da venti soprattutto di libeccio, riuscirà a sfondare sul bacino del Mediterraneo. La perturbazione attraverserà l’Italia il primo e il 2 gennaio con piogge via via più diffuse al Centro-Nord e le temperature tenderanno a diminuire di qualche grado.



