Caldo anomalo, arriva il "folle" weekend con i suoi 33 gradi

Le temperature si riporteranno ancora una volta su valori da piena estate durante il giorno

Redazione

È un'estate infinita. In arrivo c'è infatti una nuova ondata di caldo anomalo su mezza Europa: l'anticiclone africano è già pronta una nuova potente rimonta. Si tratta di una dose d'aria calda di estrazione tropicale diretta su gran parte dell'Europa centro-occidentale, Italia compresa, dove le temperature si riporteranno ancora una volta su valori da piena estate durante il giorno.

Probabilmente, spiega 3B Meteo, cadranno nuovi record di caldo per ottobre tra il weekend e lunedì prossimo, in particolare su Portogallo e Spagna (dove sono previsti picchi di oltre 33-35°C), sulla Francia (con picchi di oltre 29-30°C specie sul comparto sud-occidentale); il caldo anomalo raggiungerà persino Inghilterra e Irlanda dove non si escludono picchi addirittura di oltre 25-26°C. Si tratterà di valori superiori alle medie del periodo localmente di 10-12°C.

Pure l'Italia sarà interessata dal caldo anomalo, tanto che ci attende un weekend con temperature pomeridiane praticamente da piena estate. In particolare entro domenica potremmo tornare a superare picchi di 30-32°C soprattutto su regioni tirreniche e Sardegna, mentre altrove si spazierà comunque tra i 25°C e i 29°C.



