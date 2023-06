Cronaca 489

Caldo afoso e temporali, il meteo dei prossimi giorni

Il termometro raggiungerà 34°C in Sicilia, in particolare in provincia di Siracusa

Non basta il caldo portato dall'Anticiclone africano per cacciare il maltempo dall'Italia. Le temperature sono infatti destinate a scendere sotto la media stagionale, con meteo incerto almeno fino al Solstizio d'Estate del 21 giugno. Il ciclone Oscar, dopo aver colpito il settore occidentale dell’Europa, è quindi pronto a scagliarsi verso il nostro Paese all’inizio della prossima settimana, con un peggioramento significativo specie al Centro-Sud.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che il tempo rimarrà incerto da Nord a Sud con temperature spesso 3-4 gradi inferiori alla norma di giugno: non soffriremo il caldo africano, ma troveremo tante piogge e a tratti anche fenomeni persistenti specie sulle regioni centro-meridionali. Nel dettaglio, nelle prossime ore, avremo un rialzo delle temperature con un timido tentativo dell’Anticiclone africano di portare il caldo estivo e anche afoso: il termometro raggiungerà 34°C in Sicilia, in particolare in provincia di Siracusa, valori oltre i 30°C anche in Alto Adige ed in Sardegna. Ma il caldo oggi sarà associato anche ad intensi e diffusi temporali, specie nel pomeriggio: al Centro è prevista la maggiore frequenza degli scrosci, al Sud saranno sporadici a ridosso dei rilievi, mentre al Nord gli acquazzoni sono previsti numerosi su Alpi, Prealpi, Appennini e zone pedemontane adiacenti.

Domenica il tempo sarà più soleggiato, con qualche temporale solo nel pomeriggio, specie su Appennini ed Alpi occidentali: avremo ancora 29°C in Pianura Padana e 31°C in Sicilia, ma lentamente il ‘tentativo caldo’ dell’Anticiclone Africano fallirà.



