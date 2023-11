Sport 149

Calcio Terza Categoria, l'Atletico Nissa batte il Real Gela per 6 a 1

A sostenere gli undici giocatori in campo un folto gruppo di nisseni che non hanno risparmiato esultanza e applausi

Redazione

06 Novembre 2023 13:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/calcio-terza-categoria-latletico-nissa-batte-il-real-gela-per-6-a-1- Copia Link Condividi Notizia

Si è chiusa, ieri, la seconda giornata della Terza categoria e, a Caltanissetta, l'Atletico Nissa, che gioca allo stadio Palmintelli, porta a casa una schiacciante vittoria contro il Real Gela. A.S.D. Atletico Nissa - Real Gela: 6-1, netta la vittoria in casa della nuova compagine sportiva. "Con questo grandioso risultato, ottenuto in casa, scaliamo la vetta della classifica, aggiudicandoci il primo posto con 6 punti", commentano i dirigenti. "La tenacia, i sacrifici, il lavoro di squadra, il supporto della comunità nissena fanno sì che questo nostro progetto di inclusione sociale possa essere motivo di orgoglio", afferma il presidente Salvatore Messina.

A sostenere gli undici giocatori in campo un folto gruppo di nisseni che non hanno risparmiato esultanza e applausi. Arrivano conferme anche dai social per la squadra che, sia dal punto di vista sociale che strettamente sportivo, rappresenta un insieme di valori spiccatamente rivolti all' inclusione: "La formazione dell’Atletico Nissa, presentata alla Prefettura di Caltanissetta, che patrocina il progetto, e che parteciperà al campionato di terza categoria, comprende tra i suoi giocatori dei giovani stranieri ospiti del locale centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara).

Questa nuova realtà sportiva, improntata sull'accoglienza e l'integrazione attraverso la condivisione di un'attività sportiva, 'rappresenta il giusto cammino verso la cultura dell’integrazione e del rispetto, e di avvicinamento tra le diverse culture' ha sottolineato il prefetto Chiara Armenia, ringraziando i promotori dell'iniziativa", scrivono sulla pagina Facebook de Il razzismo non ci piace. Una squadra, quella dell'Asd Atletico Nissa, che piace e convince; parte da Caltanissetta, dal cuore della Sicilia, un nuovo modo di fare sport.

Il Tabellino:



Atletico Nissa 6 - 1 Real Gela

Gallo (N), Gallo (N), Princiotta (N), Messina (N), Aut. (N), Princiotta (N);

Spadaro (R).



Si è chiusa, ieri, la seconda giornata della Terza categoria e, a Caltanissetta, l'Atletico Nissa, che gioca allo stadio Palmintelli, porta a casa una schiacciante vittoria contro il Real Gela. A.S.D. Atletico Nissa - Real Gela: 6-1, netta la vittoria in casa della nuova compagine sportiva. "Con questo grandioso risultato, ottenuto in casa, scaliamo la vetta della classifica, aggiudicandoci il primo posto con 6 punti", commentano i dirigenti. "La tenacia, i sacrifici, il lavoro di squadra, il supporto della comunità nissena fanno sì che questo nostro progetto di inclusione sociale possa essere motivo di orgoglio", afferma il presidente Salvatore Messina. A sostenere gli undici giocatori in campo un folto gruppo di nisseni che non hanno risparmiato esultanza e applausi. Arrivano conferme anche dai social per la squadra che, sia dal punto di vista sociale che strettamente sportivo, rappresenta un insieme di valori spiccatamente rivolti all' inclusione: "La formazione dell'Atletico Nissa, presentata alla Prefettura di Caltanissetta, che patrocina il progetto, e che parteciperà al campionato di terza categoria, comprende tra i suoi giocatori dei giovani stranieri ospiti del locale centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara). Questa nuova realtà sportiva, improntata sull'accoglienza e l'integrazione attraverso la condivisione di un'attività sportiva, 'rappresenta il giusto cammino verso la cultura dell'integrazione e del rispetto, e di avvicinamento tra le diverse culture' ha sottolineato il prefetto Chiara Armenia, ringraziando i promotori dell'iniziativa", scrivono sulla pagina Facebook de Il razzismo non ci piace. Una squadra, quella dell'Asd Atletico Nissa, che piace e convince; parte da Caltanissetta, dal cuore della Sicilia, un nuovo modo di fare sport.

Il Tabellino:



Atletico Nissa 6 - 1 Real Gela

Gallo (N), Gallo (N), Princiotta (N), Messina (N), Aut. (N), Princiotta (N);

Spadaro (R).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare