Sport 107

Calcio, settore giovanile: due squadre di Caltanissetta iniziano una nuova collaborazione

Si tratta della CL Calcio di Gianluca e Giovanni Italia e dello Sport Club Nissa 1962 di Alessandro Cereda

Redazione

06 Agosto 2021 16:03

Le società di calcio giovanile nissene CL Calcio e Sport Club Nissa 1962, con l’inizio della nuova stagione agonistica, comunicano l’inizio di una collaborazione che riguarderà il settore giovanile. In particolare, le due società nissene lavoreranno in sinergia nelle categorie Under 15 e Under 17. Le due società, la CL Calcio di Gianluca e Giovanni Italia e la Sport Club Nissa 1962 del presidente Alessandro Cereda , puntano a strutturare un settore giovanile competitivo che possa, nel tempo, essere di riferimento nel panorama del calcio giovanile regionale. Pertanto, al fine di garantire un percorso sportivo solido e di valore, le due società hanno strutturato la stagione 2021/2022 con la composizione delle seguenti squadre:  Categoria 2008 “Giovanissimi Sperimentali” CL Calcio;  Categoria 2007 “Giovanissimi Regionali” Sport club Nissa 1962;  Categoria 2006 “Allievi Sperimentali” CL Calcio;  Categoria 2005 “Allievi Provinciali” Sport Club Nissa 1962. Le due società, inoltre, nella programmazione e nello svolgimento di tale progetto si avvarranno della collaborazione del sig. Salvatore Cataldi. Si comunica, infine, che nei prossimi giorni verranno resi noti gli staff tecnici delle suddette formazioni con, inoltre, importanti novità sul progetto “CL Calcio Sport Club Nissa 1962, Insieme si può”



