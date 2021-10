Sport 165

Calcio, rivoluzione alla Sancataldese: si dimettono allenatore, direttore generale e sportivo

La squadra è impegnata nel girone I del campionato di serie D ed è reduce dal ko casalingo (0-2) nel match contro l'Acireale

Redazione

18 Ottobre 2021 16:15

"La Sancataldese Calcio - si legge in un comunicato stampa della società - rende noto di aver accettato le dimissioni dall’incarico di tecnico della prima squadra di Alessandro Settineri. Alle dimissioni del mister seguono anche quelle del Direttore Tecnico Lirio Torregrossa e del Direttore Sportivo Massimo Ferraro. Sono stati momenti difficili - si legge nel counicato - , è vero, ma riconosciamo la professionalità e la dedizione con le quali, sino alla sfida di oggi, avete provato a risanare il percorso della nostra squadra. Non scorderemo mai le gioie e i traguardi vissuti lo scorso anno, ma il calcio tante volte mette le persone e i rapporti umani dinanzi ad un bivio. Al Mister e ai due Direttori vanno i migliori auguri a livello professionale e per il futuro.

Nelle prossime ore sarà ufficializzata la scelta del nuovo allenatore che siederà alla guida della panchina verdeamaranto"La squadra è impegnata nel girone I del campionato di serie D ed è reduce dal ko casalingo (0-2) nel match contro l'Acireale. In classifica ultimo posto senza punti: sei gare giocate, sei sconfitte. Tredici gol subiti, nessun gol realizzato.



