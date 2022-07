Calcio, presentato il nuovo main sponsor della Nissa

Presentato, nel tardo pomeriggio di ieri, il nuovo main sponsor biancoscudato che avrà il suo spazio sulla maglia ufficiale della NISSA F.C. per la stagione 2022/23. Si tratta della Seven Pizzeria, alla cui conduzione ci sono tre giovani nisseni recentemente premiati da "All Food Sicily" per il miglior impasto napoletano dell'isola. Il presidente Sergio Iacona, dunque, a nome della società nissena ha consegnato una targa ad uno deil titolari Marco Gervasi ringraziandolo per l'importante sostegno alla causa biancoscudata. Queste, le parole di Gervasi rilasciate in esclusiva alla nostra pagina ufficiale: "La nostra azienda è orgogliosa di sostenere una squadra storica e prestigiosa come la Nissa, gli imprenditori devono contribuire nei progetti che nascono per dare lustro alla nostra città. Felici e fieri di farne parte.