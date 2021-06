Sport 767

Calcio, oggi rifinitura della Nissa in vista del big match contro la Folgore

"Puntiamo alla serie D" ha detto il presidente della squadra Arialdo Giammusso

Redazione

05 Giugno 2021 18:32

Oggi rifinitura della Nissa al Marco Tomaselli in vista del big match contro la Folgore per la poule promozione in serie D. Il tecnico Angelo Bognanni si ritrova tutti i giocatori a disposizione ed ha provato vari schemi. “I ragazzi stanno disputando una grande stagione - ha detto il presidente Arialdo Giammusso-. Per noi si tratta del primo anno in Eccellenza ed essere in corsa per il grande salto è già un grande successo. Puntiamo alla serie D e se non dovessimo raggiungere l’obiettivo quest’anno, ci proveremo anche la prossima stagione. Spero domani in una massiccia presenza dei tifosi allo stadio”.



