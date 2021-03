Sport 265

Calcio, nuovo colpo di mercato della Nissa: arriva l'attaccante Mattia Gallon

Ventotto anni da poco compiuti vanta anche presenze in serie A con il Cagliari

Redazione

10 Marzo 2021

In vista della ormai imminente ripresa del campionato di Eccellenza, la Nissa mette a segno un super colpo di mercato! L’esterno d’attacco Mattia Gallon che vanta anche presenze in serie A con il Cagliari (nella foto), è un nuovo giocatore biancoscudato! Ventotto anni da poco compiti, Gallon può esibire un palmsres di grande rilievo. Queste le squadre dove ha militato in carriera: Lucchese, Picerno, Licata, Castrovillari, Gela, Siracusa, Sicula Leonzio, Marsala, Hinterreggio, Nuorese, Cagliari, Olbia, Savona, Treviso. Mattia Gallon sarà domenica in città e verrà presentato ai tifosi, dal presidente Arialdo Giammusso e dal ds Giancarlo Bonsignore. Un grande giocatore va dunque ad arricchire l’organico già molto competitivo della Nissa...ma non finisce qui, bolle in pentola un’altra grande sorpresa!



