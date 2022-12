Sport 108

Calcio, nuovo colpo della Nissa: arriva l'esterno napoletano Antonio Esposito

Il "pocho", questo il suo soprannome per le sue doti è cresciuto calcisticamente nella Casertana in Serie C

Redazione

La Nissa non si ferma più mettendo a segno il secondo colpo di mercato, di questa sessione invernale. Un acquisto firmato ancora una volta dal direttore tecnico Antonio Emma che alza il livello qualitativo della "rosa" messa a disposizione al tecnico Sferrazza. A Caltanissetta, pertanto, arriva il promettente esterno napoletano Antonio Esposito, classe 2002, proveniente dal Nibbiano calcio, squadra di Eccellenza emiliana. Il "pocho", questo il suo soprannome per le sue doti è cresciuto calcisticamente nella Casertana in Serie C, formazione con la quale ha fatto il settore giovanile dall'Under 15 fino alla Berretti nazionale. Poi, il "salto" tra i senior vestendo nell'ordine le maglie dei campani del Savoia in Serie D, dei siciliani dello Jonica calcio in Eccellenza e dei veneti dei Vigasio sempre in Eccellenza. Queste, le sue prime parole: "Sono felice di esser qui alla Nissa, una grande piazza che vuole puntare in alto e che nutre le mie stesse ambizioni. Non vedo l'ora di giocare, per essere utile alla causa biancoscudata. Forza Nissa!"



