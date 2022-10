Sport 209

Calcio, nuovo allenatore per la Nissa: è il palermitano Davide Boncore

Il modulo che più utilizza mister Boncore è il 3-5-2, ma non disdegna altre soluzioni tattiche

Redazione

01 Ottobre 2022 11:58 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/calcio-nuovo-allenatore-per-la-nissa-e-il-palermitano-davide-boncore Copia Link Condividi Notizia

La NISSA F.C. ha scelto. Arriva in casa biancoscudata un tecnico esperto, preparato e soprattutto che fa della combattività la sua arma migliore. Sarà il 46enne palermitano Davide Boncore (nella foto, insieme al presidente Sergio Iacona), il nuovo allenatore della Nissa per la stagione 2022-2023 nel campionato di EccellenzaBoncore, che viene da esperienze importanti in serie D con Troina e Rotonda, ma che ha anche allenato in altre piazze prestigiose come Licata e Alcamo, ha già diretto al "Palmintelli" il suo primo allenamento e domenica, nella gara casalinga contro la Parmonval, siederà per la prima volta in panchina. Il modulo che più utilizza mister Boncore è il 3-5-2, ma non disdegna altre soluzioni tattiche, dipende naturalmente sempre dagli avversari che deve di volta in volta affrontare. Serietà, programmazione, spirito di sacrificio, sapere aggregare fuori e dentro il campo, sono le caratteristiche che gli vengono riconosciute negli ambienti calcistici siciliani dove è apprezzato e stimatore .



La NISSA F.C. ha scelto. Arriva in casa biancoscudata un tecnico esperto, preparato e soprattutto che fa della combattività la sua arma migliore. Sarà il 46enne palermitano Davide Boncore (nella foto, insieme al presidente Sergio Iacona), il nuovo allenatore della Nissa per la stagione 2022-2023 nel campionato di EccellenzaBoncore, che viene da esperienze importanti in serie D con Troina e Rotonda, ma che ha anche allenato in altre piazze prestigiose come Licata e Alcamo, ha già diretto al "Palmintelli" il suo primo allenamento e domenica, nella gara casalinga contro la Parmonval, siederà per la prima volta in panchina. Il modulo che più utilizza mister Boncore è il 3-5-2, ma non disdegna altre soluzioni tattiche, dipende naturalmente sempre dagli avversari che deve di volta in volta affrontare. Serietà, programmazione, spirito di sacrificio, sapere aggregare fuori e dentro il campo, sono le caratteristiche che gli vengono riconosciute negli ambienti calcistici siciliani dove è apprezzato e stimatore .

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare