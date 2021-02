Sport 203

Calcio, nuovo acquisto per la Nissa: arriva il difensore Riccardo Priola

Un palmares ricco quello di Riccardo che, nonostante sia un difensore, in carriera è anche andato a segno parecchie volte

Redazione

03 Febbraio 2021 10:01

La Nissa sempre attiva nel mercato e in attesa delle decisioni della Lega sulla ripresa del campionato di Eccellenza, rinforza il plotone dei difensori, con un calciatore di grande esperienza e professionalità. Vestirà la maglia biancoscudata, Riccardo Priola, classe 1993, fratello del nostro terzino Cristian. Un palmares ricco quello di Riccardo che, nonostante sia un difensore, in carriera è anche andato a segno parecchie volte. Ha cominciato a muovere i primi passi nel calcio con la Primavera del Trapani in serie C per poi indossare le maglie di Cittanova e Licata in serie D e in Eccellenza, Alcamo, San Giovanni Gemini, Modica, Castelbuono, Città di Ragusa. Con la formazione Iblea ha anche giocato in Promozione, dove ha vinto campionato e Coppa Italia e poi ancora Gangi in Promozione e nella prima parte di questa stagione al Marsala in Eccellenza. L’accordo con il giocatore è stato raggiunto ieri dal ds Giancarlo Bonsignore, alla presenza del presidente Arialdo Giammusso.

