Calcio, nuovo acquisto per la Nissa: arriva il centrocampista Gaetano Bellanca

Ha collezionato importanti esperienze in Serie D con Francavilla a Mare, Lecco, Sanremese

Redazione

01 Aprile 2021 19:31

La Nissa Fc scatenata sul mercato, si assicura le prestazioni di un forte centrocampista che vanta importanti esperienze in Serie D. Si tratta di Gaetano Bellanca, classe 2000, proveniente dal Roccella Ionica, squadra che milita nel girone I del campionato di serie D. Ancora una volta la Nissa ha battuto la concorrenza di altre società che volevano garantirsi le prestazioni del giocatore. Gaetano è nato a Cianciana in provincia di Agrigento ma vive a Palermo. Dopo avere fatto tutta la trafila nelle giovanili del Catania, con risultati egregi, ha collezionato importanti esperienze in Serie D con Francavilla a Mare, Lecco, Sanremese e in questa stagione appunto con il Roccella Ionica. “Ho rifiutato diverse offerte -ci dice il neo biancoscudato- e ho scelto il progetto ambizioso della Nissa per tornare subito in serie D. Mi hanno detto grandi cose di questa società e del suo presidente Arialdo Giammusso e sono molto contento di essere qui, in una città come Caltanissetta che ha un glorioso passato calcistico”.



