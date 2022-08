Sport 195

Calcio, Nissa: arriva il centrocampista argentino Agustin Alejandro Modula

Ha raggiunto l'apice della sua carriera nel Chacarita Juniors esordendo nella Primera División

Redazione

Un altro tassello importante si aggiunge nel mosaico biancoscudato. Agustin Alejandro Modula è un nuovo calciatore della NISSA F.C. per la stagione 2022/23. Centrocampista centrale argentino, classe 1993, ha raggiunto l'apice della sua carriera nel Chacarita Juniors esordendo nella Primera División, nella stagione 2017-18, dove collezionò dieci presenze. Proviene dal club iberico del CD Guadalajara, militante nella Tercera Divisiòn. Ora, questa nuova stimolante esperienza italiana per dimostrare le sue note capacità in mezzo al campo.



