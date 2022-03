Sport 157

Calcio, l'assessore Messina riceve la Nazionale: "Grazie Figc, Palermo è stata una scelta d'amore"

Staserà la Nazionale di Roberto Mancini incontrerà la Macedonia del Nord per le qualificazioni ai mondiali

Palermo, come da tradizione, non ha deluso le attese e ha fatto registrare il tutto esaurito allo stadio Renzo Barbera. Stasera però toccherà alla Nazionale di Roberto Mancini battere sul campo la Macedonia del Nord per continuare a sperare nella qualificazione ai prossimi mondiali di calcio, in programma a novembre in Qatar.

Stamattina gli Azzurri, campioni europei in carica, si sono allenati al campo militare "Tenente Onorato" di Boccadifalco e qui sono stati ricevuti dall'assessore regionale allo Sport Manlio Messina, che ha consegnato il gagliardetto e la medaglia della Regione Siciliana al presidente della Figc Gabriele Gravina, all'allenatore Roberto Mancini, al capo delegazione della nazionale Gianluca Vialli e al team manager Gabriele Oriali.

«Per noi è motivo di orgoglio avere la Nazionale qui a Palermo - ha detto l'assessore Messina - non solo perché dà grande visibilità alla nostra Sicilia e a questa bellissima città, ma anche perché è stata una scelta d'amore. Ringrazio la Figc, che sa che qui da noi troverà sempre calore e grande affetto. Stasera tutti quanti supporteremo con entusiasmo la nostra squadra. Ci tenevamo a porgere un saluto, anche istituzionale, ai nostri giocatori, a fornire loro un incoraggiamento e un grande in bocca al lupo per un percorso che, speriamo, ci possa portare lontano. Questo è l'augurio che facciamo».



