Calcio, la Nissa sfida il Mazara allo stadio Tomaselli rimesso a nuovo: la società invita i cittadini a sostenere la squadra

La società ha deciso che vi sarà un biglietto unico fissato a 7 euro. Niente ingressi di favore

Redazione

"Oggi è un giorno speciale, un giorno che aspettavamo da tantissimo tempo! Si riaprono finalmente le porte della casa, biancoscudata, lo stadio 'Marco Tomaselli'! Oggi - scrive la Nissa in una nota - in occasione della gara di campionato che vedrà opposta la Nissa al Mazara, la società chiede ai tifosi di essere in tanti allo stadio perché questo momento deve rappresentare un’occasione imperdibile per riaffermare l’amore verso la squadra del cuore! La società ha deciso che vi sarà un biglietto unico fissato a 7 euro. Niente ingressi di favore dunque, serve un segnale di vicinanza verso la società e la squadra che rappresenta un patrimonio di tutti i nisseni e che insieme devono contribuire a fare crescere! Per questo motivo è stato chiesto anche agli abbonati di fare un ulteriore sforzo, pagando il biglietto. Appuntamento dunque allo stadio Marco Tomaselli, fischio d’inizio ore 16".



