Calcio, la Nissa ingaggia il centrocampista Willi Kouame

Willy arriva in maglia biancoscudata con un bagaglio carico di esperienza che lo ha visto protagonista anche nei professionisti

Redazione

Da oggi batte forte un cuore d’Africa nel centrocampo della Nissa. Il ds Massimo Ferraro ha infatti messo a segno un autentico colpaccio, di quelli destinati a lasciare il segno. Willy Kouame, classe 1998, della Costa D’Avorio, è ufficialmente un nuovo giocatore della Nissa. L’intesa tra le parti è stata raggiunta in poco tempo, superando la concorrenza di altre agguerrite società sia della Serie D che dell’Eccellenza. Willy arriva in maglia biancoscudata con un bagaglio carico di esperienza che lo ha visto protagonista anche nei professionisti e in società dal blasone indiscutibile, come Licata e Giarre in serie D, Siracusa, Misilmeri e naturalmente Sancataldese, squadra con la quale, insieme al mister Alessandro Settineri che lo conosce molto bene e lo ha fortemente voluto, ha vinto il campionato di Eccellenza al termine di una esaltante stagione.

Umiltà, spirito di sacrificio e qualità sia umane che tecniche, sono le caratteristiche più importanti dell’ivoriano, insieme alla grande padronanza del gioco, guadagnata in particolar modo con la maglia del Legnano, squadra del girone A della Serie C. Willy Kouame è un forte interno di centrocampo, molto fisico, è un giocatore capace di macinare chilometri sul prato verde, senza mai sentire la fatica. Molto spesso immarcabile dall’avversario, viene alla Nissa, consapevole di indossare una maglia prestigiosa ed è pronto a dare tutto per entusiasmare i tifosi. Il coraggio e la voglia di fare bene non gli mancano perché, come recita un vecchio proverbio africano, “Quando le radici sono profonde non c’è motivo di temere il vento“. Benvenuto nella grande famiglia biancoscudata Willy!



