Sport 252

Calcio. La Nissa fuori dalla coppa Italia, ma esce a testa alta

La mancanza di concretizzazione sotto porta, è al momento il male da estirpare in questa squadra

Redazione

14 Ottobre 2021 09:03

La Nissa esce di scena dalla coppa Italia ma lo fa a testa alta. Non è certo nella partita di ieri che i biancoscudati devono cercare i motivi della mancata qualificazione. Il gol subito nella gara d’andata in pieno recupero, pesa come un macigno nell’economia del doppio confronto. A Favara, la squadra di mister Bognanni, nonostante alcune assenze per squalifica, ha prodotto un buon calcio, sfiorando diverse volte la rete del vantaggio. La mancanza di concretizzazione sotto porta, è al momento il male da estirpare in questa squadra. Per riappropriarsi della felicità ci vuole pazienza e soprattutto bisogna ritrovare la serenità che ha contraddistinto la prima parte della stagione.

Il gol subito dai favaresi nella ripresa, nell’unica vera occasione prodotta dai padroni di casa, è figlio della tensione e della mancanza di serenità di una squadra che ha perso smalto a causa dei mancati risultati delle ultime giornate. La mini crisi della Nissa è più psicologica che tecnica, su quest’ultimo aspetto ci sono pochi dubbi. Adesso per la squadra biancoscudata si presenta l’occasione di un pronto riscatto, domenica a Marineo contro un avversario che scoppia di salute. Bisogna rompere l’incantesimo e voltare pagina, cercando di portare a casa una vittoria convincente. Questa squadra ha i mezzi tecnici e caratteriali per poterlo fare, quindi parola al campo, unita’ di intenti e lavoro, lavoro, lavoro, isolandosi dalle critiche.

Quelle costruttive fanno sempre piacere ma la “caciara mediatica” non fa bene a nessuno, danneggia tutto l’ambiente ed è di “tafazziana” memoria.... farsi del male da soli. La squadra in questo momento particolarmente difficile vuole il conforto dei suoi tifosi. Arrivano dunque giorni cruciali per i biancoscudati. La coppa è archiviata, fare bene in campionato è l’obiettivo della società. Avanti dunque a testa bassa per riprendere il cammino con entusiasmo e convinzione nei propri mezzi.



© Riproduzione riservata

