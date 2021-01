Sport 578

Calcio, il nisseno Tony Sgarlata allenerà una squadra tunisina di Serie A

In Benin sarà osservatore sportivo, in collaborazione con Vincent Ben Say, per individuare talenti da portare in Italia

Redazione

19 Gennaio 2021 10:59

Il nisseno Tony Sgarlata allenerà una squadra di calcio tunisina che milita in serie A, il club Espèrance di Tunisi. Ex calciatore, da 2 anni direttore generale dell'Acd Città di Casteldaccia dove ha lavorato con passione e competenza, portando ottimi risultati alla società. La sua passione per il calcio non si è fermata nemmeno in questo periodo di pandemia e così, a campionato fermo, tramite il suo procuratore ha cercato altre soluzioni fuori dall italia. Si sono aperte due grandi opportunità lavorative: la prima è collaborazione con Vincent Ben Say, missionario giovani africani e ambasciatore dello sviluppo del Benin, fondatore dell accademia sportiva ASEFA "Associatoin sportives des élites footballeurs Africain". "In questo caso - spiega Sgarlata - il mio impegno si concretizzerà nell'individuazione di giovani calciatori africani in Benin. I migliori talenti saranno portati in Italia. L'altra grande oppurtunita lavorativa è quella di osservatore calcistico per l'Italia per il club Espèrance di Tunisi squadra che milita nella seria A tunisina"

Il nisseno Tony Sgarlata allenerà una squadra di calcio tunisina che milita in serie A, il club Espèrance di Tunisi. Ex calciatore, da 2 anni direttore generale dell'Acd Città di Casteldaccia dove ha lavorato con passione e competenza, portando ottimi risultati alla società. La sua passione per il calcio non si è fermata nemmeno in questo periodo di pandemia e così, a campionato fermo, tramite il suo procuratore ha cercato altre soluzioni fuori dall italia. Si sono aperte due grandi opportunità lavorative: la prima è collaborazione con Vincent Ben Say, missionario giovani africani e ambasciatore dello sviluppo del Benin, fondatore dell accademia sportiva ASEFA "Associatoin sportives des élites footballeurs Africain". "In questo caso - spiega Sgarlata - il mio impegno si concretizzerà nell'individuazione di giovani calciatori africani in Benin. I migliori talenti saranno portati in Italia. L'altra grande oppurtunita lavorativa è quella di osservatore calcistico per l'Italia per il club Espèrance di Tunisi squadra che milita nella seria A tunisina"

News Successiva La Pro Nissa torna al successo. Vittoria esterna sul gommato di Messina contro la Pgs Luce

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare