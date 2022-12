Sport 128

Calcio, il difensore Pietro Benivegna entra a far parte della Nissa

Trapanese, 22 anni, Pietro Benivegna vanta, malgrado la giovane età, un curriculum di tutto rispetto

Redazione

La NISSA F.C. comunica di avere perfezionato l’ingaggio del difensore Pietro Benivegna, 22 anni, di Trapani. Pietro nasce come terzino destro, ma all’occorrenza viene utilizzato anche come difensore centrale. È il caso della Mazarese, squadra dalla quale è stato prelevato in queste ultime febbrili ore di mercato dal direttore tecnico Antonio Emma che ha lavorato in sinergia con il direttore generale Vincenzo Cancelleri. Benivegna, tra l’altro, nella sfida casalinga con la Mazarese è stato l’autore della rete che ha consentito alla squadra trapanese di portare a casa i tre punti. Arcigno, sempre decisivo nei contrasti, Pietro Benivegna vanta, malgrado la giovane età, un curriculum di tutto rispetto. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili del Trapani per poi passare nel 2018 in serie D con il Marsala, quindi il passaggio sempre nel massimo campionato calcistico dei dilettanti, al Francavilla (girone H), poi due stagioni al Dattilo il serie D è il successivo trasferimento, nel 2022, alla Pro Favara.

Ciao “Sono felice di avere firmato per la Nissa -ha detto il difensore trapanese-, una società gloriosa che vuole tornare ai fasti di un tempo. Il mio obiettivo è quello di rimanere anche la prossima stagione, perché la società ha programmi ambiziosi e poi ha uno stadio bellissimo e una tifoseria calorosa. Ci sono insomma tutte le caratteristiche per puntare in alto. Forza Nissa!”.



