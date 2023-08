Sport 151

Calcio, giovane ospite in una struttura di accoglienza di Caltanissetta entra a far parte della Polisportiva Lascari & Cefalù

A notare il giovane richiedente protezione internazionale il dirigente Tony Sgarlata che lo ha conosciuto nella struttura di cui è ospite

Redazione

Il diciassettenne Mohammed Jallow, ospite della cooperativa Etnos di Caltanissetta, entrerà a far parte della Polisportiva Lascari & Cefalù, squadra militante in promozione. La società ha notato il giovane calciatore di origine gambiana grazie al dirigente Tony Sgarlata, il quale visionandolo in una struttura di Caltanissetta ove risiedeva, ha deciso in concomitanza con lo staff tecnico di aprirgli le porte fin da subito con l’obiettivo di aiutare Jallow nel suo percorso di crescita calcistica ma anche di vita.

“Vedendolo ho visto che il ragazzo ha tutti i presupposti per sfondare, visionando i suoi documenti era già in squadra nel suo paese (Gambia) in un’accademia africana dove poi i migliori passano in nazionale. Alto 1.88, un ariete fisicamente, forte nei contrasti e forte nei colpi di testa.” Ringraziamo anche l’avvocato Nicchi che si sta già attivando per tesserarlo con i documenti in regola!



